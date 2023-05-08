لأن اعداءنا كُثر واقوياء.. ليلى علوي تدعو لتوحيد الصف العربي/ فيديو

أعربت الفنانة المصرية الجميلة، ليلي علوى، خلال لقائها على شاشة “MTV” اللبنانية، عن أمنيتها باتحاد العرب.

وقالت ليلى: «هقول للوطن العربي: مهم جدا إننا نبقى إيد واحدة علشان أعدائنا كتير وللأسف أقوياء».

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومى فؤاد، قد طرحت الإعلان الرسمي للفيلم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلقت الصفحة على الإعلان قائلة: “عائلة مترابطة متماسكة.. محدش يقدر يفرق ما بينها أبدًا.. الإعلان الرسمي لفيلم شوجر دادي.. في جميع سينمات مصر يوم ٢٤ مايو وفي جميع سينمات الدول العربية يوم ٢٥ مايو”.

وتدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

الفيلم يُعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم “ماما حامل” (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة، وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية، وايضا عودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

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