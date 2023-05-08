نيويورك تايمز: عودة سوريا للجامعة العربية أمس تعني اعتراف الجميع بانتصار الأسد، وبضعف تأثير أمريكا على حلفائها العرب
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طقس لطيف اليوم الاثنين، وارتفاع على الحرارة بدءًا من الغد
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