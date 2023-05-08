دبلوماسي سعودي: المفاوضات السودانية لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن، لان كل طرف يعتقد أنه قادر على حسم المعركة
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جرينتش+2 09:28
دبلوماسي سعودي: المفاوضات السودانية لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن، لان كل طرف يعتقد أنه قادر على حسم المعركة
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