نيويورك تايمز: عودة سوريا للجامعة العربية أمس تعني اعتراف الجميع بانتصار الأسد، وبضعف تأثير أمريكا على حلفائها العرب
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جرينتش+2 04:42
بقصد رفع أسهم أردوغان الانتخابية المنهارة .. وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء محتمل بينه وبين الرئيس الأسد
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