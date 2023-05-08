بقصد رفع أسهم أردوغان الانتخابية المنهارة .. وزير الخارجية التركي يعلن عن لقاء محتمل بينه وبين الرئيس الأسد

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد محتمل خلال العام الجاري.

وقال جاويش أوغلو، ردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع بين أردوغان والأسد بعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو: “المرحلة المقبلة هي اجتماع الرؤساء، وأتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا، خلال العام الجاري”.

وفي وقت سابق، قال أردوغان، ردا على سؤال حول احتمال لقاء الأسد، إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق لسوريا، تضمنت اجتماعًا للقادة، لكن كان ينبغي أن تسبقها اجتماعات على مستوى رؤساء وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات ووزارة الخارجية.

وسبق ان عقدت اجتماعات رسمية مشتركة بين المسؤولين السوريين والاتراك، باستثناء وزراء الخارجية، في موسكو. ومن المقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية أوائل مايو/ أيار في العاصمة الروسية.

وفي السياق نفسه أخبر الرئيس بشار الأسد الأسد وكالة “سبوتنيك” أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.

وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.