نيويورك تايمز: عودة سوريا للجامعة العربية أمس تعني اعتراف الجميع بانتصار الأسد، وبضعف تأثير أمريكا على حلفائها العرب
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التربية تدعو طلبة التوجيهي للاطلاع على أرقام الجلوس وتدقيق بياناتهم
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