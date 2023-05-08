الأمانة العامة للأحزاب العربية ترحب باعادة عضوية سورية بالجامعة العربية

رحبت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بالقرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقاضي بإلغاء قرار تجميد عضوية سورية في مؤسساتها. بعد تجميد غير قانوني تنافى منذ صدوره مع ميثاق جامعة الدول العربية، وشكل خرقا خطيرا لمنظومة العمل العربي المشترك.

وقالت، في بيان اصدرته اليوم الاثنين وحمل توقيع الأمين العام، قاسم صالح، إن هذا القرار جاء بعد فشل المؤامرة على سورية وانهيار المشروع المعادي والهزيمة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية ويشكل اعترافا ضمنيا بالخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب السوري الذي استطاع بقيادته وجيشه وشعبه أن يواجه المؤامرة بقوة وصبر واقتدار.

واضافت: لقد آن الأوان أن تسعى جامعة الدول العربية إلى تصحيح أخطائها خدمة لمصالح كل الدول العربية. وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها. على قاعدة الحوار والعمل المشترك لدرء الأخطار والتحديات التي تواجه الدول العربية، وذلك من خلال منهجية عمل واضحة تعتمد احترام سيادة الدول ومصالحها وتعزيز التنمية فيها والدفاع عن حقوقها ورفض أي احتلال أجنبي لأراضيها ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وختمت بيانها بالقول: إننا نتطلع إلى أن تلعب الدول العربية دوراً بناءً للمساهمة في رفع الحصار الجائر عن سورية، والمطالبة بإنهاء العقوبات الأميركية الغربية القسرية عنها، وتقديم كل ما يلزم لإنهاء الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، ودعمها لمحاربة التنظيمات الإرهابية, وإنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار سورية واحترام سيادتها وقرارها الوطني المستقل.