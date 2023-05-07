سوريا تستعيد اليوم الاحد مقعدها بالجامعة العربية.. وأبو الغيط يعلن ان الأسد يمكنه المشاركة بالقمة العربية المقبلة
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جرينتش+2 06:54
هل تتجه البوصلة السياسية لحل مجلس النواب، بعد شغور ثلاثة مقاعد منذ بداية انعقاده.. والرابع “ربما” على الطريق؟؟
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