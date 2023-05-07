مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب العدوان، بعدما دخل الحدود الأردنية اليوم الاحد لدى الإفراج عنه من قبل إسرائيل
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طقس لطيف اليوم الاحد وغدا، وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء
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