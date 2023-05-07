دائرة الترخيص تطلق جولات جديدة من الترخيص المتنقل “بنوصلك”



أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، جولات جديدة من الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال أيار 2023.

وتهدف المبادرة إلى التسهيل على المواطن عبر توسعة الخدمة لتشمل حافلات جوالة ستكون في العاصمة في عدة مناطق في عمّان وستشمل محافظات أخرى.

وستعمل محطة “الترخيص المتنقل” على تقديم العديد من الخدمات بصورة متكاملة، أبرزها خدمة تجديد ترخيص مركبة، خدمة تجديد رخصة سوق فئة ثالثة، خدمة نقل ملكية مركبة، خدمة رهن مركبة، خدمة فك رهن مركبة.

كما تقدم خدمة إصدار وكالة عدلية، خدمة بدل تالف رخصة سوق، خدمة بدل فاقد رخصة سوق، خدمة بدل تالف رخصة مركبة، وخدمة بدل فاقد رخصة مركبة.

وتقدم الحافلة المزودة بأحدث الأجهزة خدمة سريعة وشاملة؛ لمساعدة المواطنين على إنجاز معاملاتهم بأقرب وقت.