سوريا تستعيد اليوم الاحد مقعدها بالجامعة العربية.. وأبو الغيط يعلن ان الأسد يمكنه المشاركة بالقمة العربية المقبلة
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بدء استقبال طلبات الاعتماد للتغطية الإعلامية لعقد قران ولي العهد
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