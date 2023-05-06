وفاة طفل غرقاً بقناة الملك عبدالله في لواء الأغوار الشمالية



الأغوار الشمالية 6 أيار (بترا) – توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، اليوم السبت، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمٌة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، ورغم محاولات الطواقم الطبية لإنعاشه، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.

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