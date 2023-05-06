محمود حميدة يعلن انه لن يعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

أعلن الفنان المصري العريق، محمود حميدة، إنه لن يعمل مع مواطنه النجم محمد رمضان مرة أخرى، بسبب ما حدث معه أثناء تعاونهما في فيلم “هارلي” الذي عرض في عيد الفطر، بسبب بنود العقد.

وأكد حميدة أن الشركة المنتجة خالفت شروط التعاقد بينهما، حيث وضعت اسمه بشكل غير لائق على تتر الفيلم بحسب تعبيره، وتجاهلت دعوته لحضور العرض الخاص.

وتحدث الفنان المصري خلال حضوره فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي: “مش هشتغل مع محمد رمضان تاني بعد فيلم هارلي، لأنهم حطوا اسمي بشكل لا يليق على تتر الفيلم، كمان صناع الفيلم تجاهلوني، ولم يتم دعوتي لحضور العرض الخاص للفيلم، فقررت عدم التعامل معهم إلى الأبد”.

ونفى وجود أي خلاف بينه وبين بطلة الفيلم الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أن الأخيرة تواصلت معه واعتذرت منه، هي وزوجها المخرج محمد سامي، رغم عدم علاقتهما بالخلاف الذي حصل، مضيفا: “لكن محمد رمضان لم يعتذر ولم يتواصل معي”.

يذكر أن إيمان حميدة، ابنة الفنان محمود حميدة ومديرة أعماله، كانت قد هاجمت أخيرا منتج فيلمه الجديد “هارلي”، بسبب طريقة كتابة اسم والدها على “التتر”، والتي تخالف بنود العقد الموقعة بينهما.

وأكدت أن والدها قد اشترط وضع اسمه بعد الفنان محمد رمضان مباشرة.

ونشرت إيمان عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” صورة من العقد المبرم مع المنتج، وكتبت قائلة: “احترام الغير يأتي من احترام النفس، فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية، وعدم احترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التي هي شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين حدث الآتي”.