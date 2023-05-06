وسط اشتباكات مسلحة.. استشهاد الشابين سامر الشافعي وحمزة خربوش برصاص العدو في مخيم نور شمس بطولكرم
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الوزير أيمن الصفدي يُلوّح بشن عملية عسكرية داخل سوريا/ فيديو
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