إشادات كثيرة بأغنية “شغل موسيقى” للمبدعة نجوى كرم/ فيديو

حظيت أغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، “شغل موسيقى”، التي طرحتها، مساء امس الجمعة، بتفاعل واسع بين نجوم الفن والجمهور، وتصدرت على إثرها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد أغنية “شغل موسيقى” هي أولى أغاني ألبومها الجديد ” كاريزما”، المقرر أن تطرحه على فترات خلال الأيام المقبلة، وتعاون معها فيها كل من الشاعر عامر لاوند، وهي من ألحان وتوزيع علي حسون.

وقد علّق المخرج الموسيقي دان حداد بعد أن نشر مقطعا من أغنية كرم عبر حسابه في إنستغرام: “عزيزتي نجوى كرم، كان ابتكار هذه التحفة الفنية يفوق ما تخيلته. يجسد كليب “شغل موسيقى” جذورنا وقوتنا وطاقتنا ويحتل مكانة خاصة في قلبي. لا أستطيع أن أصف بالكلمات إلى أي مدى يعني لي هذا المشروع. شكرا لك على تكليفي بهذا ! كما يبذل الكثير من الأشخاص العظماء العمل الجاد والحب في هذا الفيديو”.

كما هنأت الفنانة الكويتية نوال صديقتها نجوم كرم، وعلقت على فيديو كليب الأغنية الجديدة: “الف مبروك مقدمًا حبيبتي، واكيد مثل العادة بيكون ألبوم راقي وجميل مثل عادتك بكلّ مشوارك الفني بالتوفيق والنجاح”.

كما أشاد جمهور كبير بأغنية شمس الأغنية اللبنانية، وجاء في التعليقات: “تأخرت كثير ت احكي عن #نجوى_كرم_شغِّل_موسيقى ابداع من كل النواحي صوت و لحن و. توزيع كله روعة ب روعة ❤️😍 اما الكليب رائع صحيح بعيد عن اجواء الغنية بس صورة فن كامل متكامل ابدعت”، و” بحكي عن الاغنية؟ او الجمال؟ او الصوت؟ او #الكاريزما؟ ما احكي ما بقدر اعطيكي حقك، فعلا كانت النطرة اكتر من محرزي شكرا لانك #نجوى_كرم”.

وتقول كلمات الأغنية: “نجوى كرم شغل موسيقى” ليحتل الترند بعد لحظات :”روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم، قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم، ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي، ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي، سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران”.