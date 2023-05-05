علامات تعجب!!!.. المجلس التأديبي لقضاة لبنان يفصل المدعية العامة غادة عون، لأنها تخوض بشرف معركة ضد حيتان الفساد
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مبادرة أم مناورة.. كلمة عمرو موسى في أولى جلسات الحوار الوطني المصري تثير جدلاً واسعاً/ فيديو
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