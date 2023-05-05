أردوغان يفقد أعصابة ويشن اليوم حملة اعلامية سوداء حافلة بالافتراءات والاتهامات على منافسه الأنتخابي كليتشدار أوغلو
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جرينتش+2 03:06
طاقم الدفاع يتمكن من لقاء النائب العدوان امس الخميس
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