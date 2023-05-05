سعد لمجرد يطلق أغنيته “إيش أخبارك” باللهجة المغربية/ فيديو

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة شكر لصنّاع أغنيته الجديدة “إيش أخبارك”، من كلمات وتوزيع وألحان جلال الحمداوي.

ونشر لمجرد عبر حسابه في “إنستغرام”، مقطعا من أغنيته وأرفقه برسالة شكر لكل فرد شارك بصناعة الأغنية، ولكل من أعطى من وقته وخبرته لتقديم عمل ناجح بكل المقاييس.

وقال: “أشكر كل من شارك في “إيش أخبارك” فرداً فرداً وأؤكد على هذه العبارة فرداً فرداً، شكراً على وقتكم واحترافيتكم واحترامكم لي”.

أغنية مغربية بامتياز

وأعرب لمجرد بهذه الرسالة عن سعادته بإطلاق أغنيته الجديدة التي جاءت باللهجة المغربية، حيث وصفها بأنها “عمل مغربي قُح”، جرى تصويره على طريقة الفيديو كليب في منتجع مازكان المغربي، من إخراج محمد علي.

وجمعت الأغنية سعد لمجرد بالممثلة المغربية صفاء حبيركو، حيث شكرها على أدائها عملها بالرغم من ظروفها الصحية المتعلقة بالحمل.

كما خص بالشكر كلا من رشيد رفيق، والشابة وصال ومحمد أمين، وعمر لطفي، ومصممة الأزياء دنيا والماكير صلاح الحلولي وآنا.

واختتم سعد رسالته بكلمات وجهها لجمهوره بالوطن العربي، شكره فيها، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تقديم الأعمال المميزة لهم، معلقا: “ما نسيتكم.. وبعمري ما أنساكم، والله لا يحرمنا من بعض”.

غيثة العلاكي تدعم زوجها

وبمجرد إطلاق الأغنية، لم تتوان زوجة سعد لمجرد غيثة العلاكي عن دعمه والتعبير عن سعادتها به، حيث شاركت مقطعا من الاغنية في “إنستغرام”، أرفقته بتعليق: “فخري”.

وتعد أغنية “إيش أخبارك” أول عمل للمغني المغربي بعد خروجه من السجن في فرنسا، حيث نجح باستئناف الحكم الصادر في حقه، والذي يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات، على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية تدعى لورا بوريل، العام 2016.

وتأتي هذه الأغنية، بعد إطلاق سعد أغنية “الحلق” باللهجة المصرية عام 2022، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وصورت على طريقة الفيديو كليب.

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