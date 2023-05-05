أردوغان يفقد أعصابة ويشن اليوم حملة اعلامية سوداء حافلة بالافتراءات والاتهامات على منافسه الأنتخابي كليتشدار أوغلو

انقرة – شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وطالبه بالكشف عن الاجتماعات السرية التي عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي.

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان عبر حسابه بموقع “تويتر”، وسط حديث يدور بين الأوساط السياسية التركية عن وجود تسجيلات مسربة، ستُنشر قريباً لهذه الاجتماعات، والوعود التي قدمها كليتشدار أوغلو.

وفي تغريدة للرئيس التركي عبر حسابه بتويتر الجمعة 5، قال أردوغان: “يظهر تدريجياً مع من يتعامل السيد كمال وما هي وعوده لقتلة الأطفال، وما هي الوعود التي قطعها للسفراء الغربيين، يتحدث كل يوم ويعلق على كل شيء في أسرع وقت ممكن، لكنه لا يقول ما هي الوعود التي قطعها للامتدادات السياسية للتنظيمات الانفصالية”.

وتابع أردوغان: “لا يتحدث السيد كمال عن مَن تساوم معه لمدة 8 ساعات في متجر للبرغر في ولاية بنسلفانيا”.

كما تساءل الرئيس التركي عن سبب عدم ارتياح كليتشدار أوغلو لمشاريع الحكومة المحلية والوطنية والخدمات التي تقدمها والتي على أساسها ستضمن مستقبل تركيا.

وزاد أردوغان: “لماذا ينزعج السيد كمال من الكلام الذي نوجهه لإرهابيي الجبال ويعتبره موجهاً نحوه؟ دعوا السيد كمال يصمت ولا ينطق بالحقيقة لكن لا يمكن تغطية شمس الحقيقة بالغربال والطين”.

واستكمل أردوغان في تغريدته: “لماذا لا يتطرق كمال إلى سبب دعمه للمثليين، ويأمر نوابه بالوقوف على باب صلاح الدين دميرطاش”.

لكن أردوغان قال إنه في يوم 14 مايو/أيار ستتم إزالة أقنعة الذين ينادون بالوطن واستقلاله في ولاية سامسون، ويطالبون بالحرية لصلاح الدين دميرطاش في ولاية فان، مؤكداً: “سننهي مسرحيتهم ونسقط أقنعتهم”.

وقبل 4 سنوات، أوقفت مديرية أمن ديار بكر بتركيا، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض) صلاح الدين دميرطاش في منزله بالولاية، في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن لقاء جرى بين “الطاولة السداسية” لتحالف المعارضة وبين سفير دولة أوروبية؛ لطرح مسودة اتفاقهم عليه، مؤكداً أنه أبلغ وزير داخلية هذه الدولة الأوروبية بما يفعله سفير بلاده وعن تدخلاته في الانتخابات التركية، حيث يمتلك صويلو تسجيلاً صوتياً على ذلك.

وفي مقابلة مع قناة “خبر ترك” التركية 4 مايو/أيار 2034، قال صويلو: “تم إرسال محضر لقاء الطاولة السداسية إلى سفير إحدى دول الاتحاد الأوروبي في تركيا، عبر ممثلين رسميين عن المعارضة”، مضيفاً: “نمتلك تسجيلاً صوتياً على ذلك”.

وأضاف صويلو: “قبل 4 أشهر جاء وزير داخلية هذه الدولة الأوروبية إلى تركيا، وأبلغته بما يقوم به سفير بلاده لدينا، وعن تدخلاته في الانتخابات”.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت الطاولة السداسية أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، مرشحها الرئاسي للانتخابات التي ستجري في 14 مايو/أيار الحالي.

وأعلنت الطاولة أن رؤساء الأحزاب الخمسة على الطاولة سيتولون منصب نائب الرئيس، بجانب رئيسي بلدية أنقرة منصور ياواش، وإسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتتجه الأنظار في 14 مايو/أيار 2023، إلى تركيا، التي تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية، هي الثانية بعد تعديل الدستور من برلماني إلى رئاسي، إذ يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح “تحالف الجمهور”، مع 3 منافسين آخرين هم: مرشح “تحالف الأمة” كمال كليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف الأجداد” سنان أوغان، وزعيم حزب البلد “محرم إنجة”.