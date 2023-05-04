6 وفيات بتصادم صهريج ومركبة في إربد، وآخر بين مركبتين بوادي رم/ فيديو

اربد – صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن حادث تصادم ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة قد أدى إلى وفاة 3 أشخاص بعد اشتعال المركبتين في إربد.

وقال الناطق في بيان صدر عنه مساء الخميس، إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة، ما أدى إلى اشتعال المركبتين بمنطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا.

واكد ان كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد والرمثا قد تحركوا إلى موقع الحادث وقاموا بإطفاء حريق المركبتين الذي نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص، وقد تم إخلاؤهم إلى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.

كما أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن وفاة 3 أشخاص من جنسية أجنبية، وإصابة 7 آخرين؛ إثر حادث تصادم وقع بين حافلتين ومركبة بمنطقة وادي رم.

وقالت، إنه تم إسعاف المصابين وجميعهم قيد العلاج.

شاهد | وفاة 3 أشخاص إثر اصطدام مركبة وصهريج مواد نفطية ببعضهما واشتعالهما في إربد#الأردن #إربد #هنا_المملكة pic.twitter.com/HaySQ75Itm — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 4, 2023

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