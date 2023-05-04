استشهاد الشبان حسن قطناني ومعاذ المصري وابراهيم جبر من "حماس" في عدوان إسرائيلي على البلدة القديمة بنابلس
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جرينتش+2 12:06
رسالة إلى الناقد المتوكل طه.. مع كلّ الحبّ
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