حلا شيحة لم تنفصل عن زوجها لأنه لا يمانع في عودتها للتمثيل

وضع الفنان التشكيلي المصري، أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، حدا للشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن انفصال ابنته عن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

وكانت الأنباء قد انتشرت حول طلاق حلا ومسعود، عقب حذفها جميع الصور التي تجمعها به عبر حساباتها على مواقع التواصل، كما أعادت مهنة “فنانة” على إنستغرام، إضافة إلى أنها خلعت الحجاب بعد أن ارتدته عقب ارتباطها به.

فقد نفى والد حلا انفصال ابنته، مؤكدا بأن علاقتها مع زوجها على ما يرام، مشيرا إلى أنها تتواجد في كندا حاليا برفقة معز مسعود، وسيبقيان هناك لحين انتهاء أبنائهما من الامتحانات.

وأوضح أحمد شيحة، في تصريحات لصحف مصرية، أن معز مسعود لا يُمانع في عودة زوجته إلى الفن مجددا بعد أن تركته عقب زواجها منه، مشيرا إلى أن حلا لم تعتزل الفن من الأساس، نافيا أن تكون قد صرحت بذلك في وقت سابق.

واضاف الأب قائلا: “حلا ممثلة لا تُعوض وربنا يوفقها”.

ومن جانبه؛ أكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، أن حلا شيحة لم تتواصل معه بشأن عودتها إلى التمثيل، مؤكدا بأنها ليست عضوة في النقابة، وعليه فإنه سيتم اتخاذ قرار بشأنها في حال تواصلها معه.

وفي وقت سابق، صرح زكي خلال لقاء تلفزيوني أنه لن يسمح بعودة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى، وذلك بعد إعلان حلا تبرؤها من مشاهدها في فيلم “مش أنا” مع تامر حسني وإساءتها للفنانين، حسب قوله.

وأضاف النقيب حينها: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة، ولم يعد لها مكان بالنقابة، ولن يكون لها مكان مرة أخرى، نحن لم نكن قاسين مع حلا ولكن على العكس فهي التي كانت قاسية معنا وأخطأت بحق زملائها”.

لكنه تراجع عن تصريحه بعد ذلك قائلا: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول، وأهل الفن طيبين وهيقولوا وماله دي بنتنا”.

وخلال الساعات الماضية، عاد اسم حلا شيحة ليتصدر حديث الجمهور بعد الإعلان عن رغبتها في إنتاج جزء ثان من فيلم “اللمبي” الذي شاركت فيه بدور “نوسة” عام 2002.

ونشرت شيحة صورة لشخصيتها في الفيلم عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت عليها: “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟!؟؟ نوسة نسيت الشنداويتش 😂 #نوسة_اللمبي خلاص خلاص ☺️”.

لكن العديد من متابعيها استذكروا تصريحات لها عندما قالت إن الفن حرام عقب اعتزالها الأخير، لترد عليهم: “أنا عمري ما قلت إن الفن حرام”.