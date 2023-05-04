يُهدد بكارثة إنسانية.. تجدد القتال بشكل كثيف في الخرطوم مع احتدام الصراع على السلطة بين المتناحرين البرهان وحميدتي

استشهاد الشبان حسن قطناني ومعاذ المصري وابراهيم جبر من "حماس" في عدوان إسرائيلي على البلدة القديمة بنابلس
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