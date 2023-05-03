فيلم ثلاثي الأبعاد يمكّن أي شخص بالعالم من زيارة البترا افتراضياً

صرحمدير مشروع “منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو”، الدكتور طلال العكشة، إنه سيتم قريبا الانتهاء من مشروع إنتاج فيلم عبر تقنية الأبعاد الثلاثية يمكن الزائر في أي دولة بالعالم التجول في البترا افتراضيا.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التوجيهية للمشرو ع التي انعقدت في بيروت أخيرا، ممثلا للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، أن هذا الإنجاز سيسهم في ترويج مدينة البترا في مختلف أنحاء العالم وسيزيد من عدد السياح إليها بعد مشاهدة الفيلم عبر هذه التقنية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومصر ولبنان إضافة إلى الأردن، عرض الإنجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي وإعداد الأفلام الوثائقية بالتقنية ثلاثية الأبعاد، للترويج لمدينة البترا عالميا وتدريب الشباب لتمكينهم من إنشاء مشاريع مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية لإعداد فيديوهات وأساليب أخرى للترويج السياحي لمدينة البترا وأنشطة عديدة في مجال التراث ومن ضمنها التراث غير المرئي.

وبحث المجتمعون، سير إنجازات المشروع والعقبات التي واجهت الدول المشاركة في المشروع خلال الفترة الماضية، وتم عرض الإنجازات والخطوات التي تم تنفيذها من قبل كل شريك، فيما سيتم متابعة إجراءات وخطوات تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الشريك الثاني من الأردن، بالإضافة للجمعية.

يذكر أن مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو الذي ينفذ بالشراكة بين عدة دول أوروبية وعربية بدعم من الاتحاد الأوروبي يهدف الى ترويج أماكن سياحية في الدول المشاركة بالمشروع، بينها البترا بطرق مبتكرة عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الشركاء الأردنيين في المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، هما دائرة الآثار العامة والجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع.

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