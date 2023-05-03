فيلم ثلاثي الأبعاد يمكّن أي شخص بالعالم من زيارة البترا افتراضياً

بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس الأسد ونظيره الإيراني الذي وصل الى دمشق، صباح اليوم الاربعاء، في زيارة تستغرق يومين
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