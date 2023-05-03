بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس الأسد ونظيره الإيراني الذي وصل الى دمشق، صباح اليوم الاربعاء، في زيارة تستغرق يومين

دمشق-سانا

بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، استقبل السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سورية على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين، وسيجري الرئيسان مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وقد بدأت المحادثات الرسمية بين الرئيسين الأسد ورئيسي بحضور وفدي البلدين.

وقال الرئيس الأسد، خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيراني: إن “العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط”.

ومن جانبه قال الرئيس رئيسي: إن “سورية حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل، وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم”.

وقد بحث الرئيسان الأسد ورئيسي مجمل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

ومن المقرر ان يواصل الرئيس رئيسي مع الرئيس الأسد سلسلة مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الإيراني كلاً من:

– السيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية

– السيد مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)

– السيد محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع

– السيد جواد أوجي، وزير النفط

– السيد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات

– السيد غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية

– السيد عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي

– السيد محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

واستقبل السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجرت للرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب، ثم عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى استعراض حرس الشرف، وصافح الرئيسان بشار الأسد وإبراهيم رئيسي أعضاء الوفدين الرسميين.