بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس الأسد ونظيره الإيراني الذي وصل الى دمشق، صباح اليوم الاربعاء، في زيارة تستغرق يومين
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جرينتش+2 12:55
بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس الأسد ونظيره الإيراني الذي وصل الى دمشق، صباح اليوم الاربعاء، في زيارة تستغرق يومين
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