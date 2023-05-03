بايدن يترشّح لولاية رئاسية ثانية، ولكن المسار محفوف بالمفاجآت

الرئاسة الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا "اغتيــــال" بوتين في الكرملين.. وتتعهد بالرد/ شاهدوا
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