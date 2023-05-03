العدو الصهيوني يتمادى في استفزاز الاردن بتعقيد قضية النائب العدوان

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عدم التزامها بالسماح برؤية النائب عماد العدوان لمحاميه يوم الخميس المقبل، بحسب ما أفادت مراسلة قناة “المملكة”، اليوم الأربعاء.

فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الالتماس المقدم من محامي النائب، وصادقت على أمر منع رؤية النائب لمحاميه الذي أصدر في جلسة المحكمة الماضية، والذي يستمر حتى منتصف ليلة الخميس وفق ما ذكرت المراسلة.

وامس الثلاثاء، قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية، بحسب ما أفاد محاميا النائب أسامة السعدي وجواد بولس.

والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.