استمرار ارتفاع الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعده، وانخفاضها السبت



عمان – يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة نسبيا ومغبرة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما تسود رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في أغلب المناطق ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 23 – 13، وفي مناطق البادية 30 – 18، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 32 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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