استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام
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“مياهنا” تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا
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