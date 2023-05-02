جنّدته المخابرات البريطانية.. “علي أكبري” جاسوس أيراني خارق أعدمته سلطات بلاده بعدما كشف للغرب أدق أسرارها النووية

استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام
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جرينتش+2 02:48
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