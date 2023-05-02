تسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى أراضي المملكة والإقامة فيها

عمان – أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على نظام التأشيرات وذلك بعد صدور القرار رقم 14 لسنة 2023.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهدف من اجراء التعديل على النظام جاء لمواكبة المستجدات والتغييرات وعلى نحو يكفل تسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى أراضي المملكة ضمن المحددات التي تخدم الاعتبارات الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار والسياحة بجميع صورها وأشكالها.

وأضافت، أن التعديل على هذا النظام يأتي على نحو يمكن القادم إلى المملكة من اختيار نوع ومدة التأشيرة التي تتوافق وأسباب الزيارة وعدد السفرات، حيث أنه وللمرة الأولى أصبح بإمكان القادم الى المملكة الحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر أو سنة أو خمس سنوات، بحيث تبقى هذه التأشيرة سارية المفعول وصالحة للدخول منذ تاريخ إصدارها ولحين انتهاء مدة سريانها، بدلاً من مدة صلاحية التأشيرة السابقة المنصوص عليها في النظام قبل التعديل والتي كانت تلزم القادم باستخدام التأشيرة خلال أول شهرين من تاريخ صدورها حصراُ وبخلاف ذلك كانت تعتبر لاغية بغض النظر عن مدتها.

وأكدت الوزارة، أنها ستعكف على اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة على الخدمات الالكترونية التي تقدمها لتتوافق مع هذه التعديلات.

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