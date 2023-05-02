استفزاز.. تمديد منع التقاء النائب العدوان بمحاميه 3 أيام إضافية

قررت محكمة إسرائيلية تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه لـ 3 أيام إضافية، بحسب ما أفاد محاميا الدفاع ، أسامة السعدي وجواد بولس، اليوم الثلاثاء.

وقال المحاميان لقناة “المملكة”، إن قرار تمديد المنع صدر مساء الاثنين، مشيرين إلى أن القرار يمتد حتى 4 أيار الحالي. بينما النائب العدوان محتجز في سجن عوفر العسكري.

والأحد الماضي، قرّرت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف العدوان لـ8 أيام.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي محام للنائب من لقائه. ولم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب.