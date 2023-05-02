ارتفاع متواصل في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

عمان – ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الجمعة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 9، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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