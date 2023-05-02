استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام
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ارتفاع متواصل في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده
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