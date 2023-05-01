مصر تفرج عن صحفي بفضائية الجزيرة بعد حبسه أربعة أعوام

القاهرة (رويترز) – قالت زوجة الصحفي المصري بشبكة قنوات الجزيرة، هشام عبد العزيز،اليوم الإثنين عبر حسابها على تويتر إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد أن قضى قرابة أربعة اعوام رهن الحبس الاحتياطي.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي في اتصال هاتفي لرويترز أن عبد العزيز في منزله منذ مساء يوم الأحد.

وفي تغريدة على تويتر في الساعات الأولى ليوم الاثنين، قالت سميرة الطاهر زوجة عبد العزيز “هشام على الأسفلت”، وهو تعبير شائع في مصر يشير إلى الإفراج عن سجناء أو محتجزين.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، أفرجت السلطات المصرية أيضا عن صحفي الجزيرة أحمد النجدي مع أول زيارة يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وقاد السيسي الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه، وبعد ذلك اتهمت مصر قناة الجزيرة بأنها ناطقة بلسان الجماعة التي حظرتها وصنفتها جماعة إرهابية.

وتقول الجزيرة إن مصر لا تزال تحتجز اثنين من صحفييها.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر في عام 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، وهو اتهام يشير إلى دعمها لجماعات إسلامية. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وعقد اتفاق لإنهاء الخلاف في أوائل عام 2021، وسارعت قطر ومصر لإعادة العلاقات بينهما.