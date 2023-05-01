القبض على 3 أشخاص اشتركوا في قتل قريبهم بالزرقاء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص اشتركوا بضرب وقتل شخص في منطقة الهاشمية بالزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء، أمس الأحد، بوجود شخص متوفى داخل منزله في منطقة الهاشمية، حيث تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته.

وأضاف، أنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية والأدلة من مكان العثور عليه.

واكد أن الأدلة والمعلومات قادت للاشتباه بثلاثة أشخاص من أقارب الضحية ألقي القبض عليهم جميعا، واعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم قاموا باصطحاب المغدور الى منطقة خالية من السكان رغما عنه، بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضربه هناك وأنهم بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه، وبعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله.

وأشار الى انه تم تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيفهم جميعا، إضافة إلى توقيف ثلاثة آخرين جرى إيداعهم بتهم التحريض والتدخل بالقتل.

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