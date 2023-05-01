استشهاد الشاب جبريل اللدعة، ووقوع عدة إصابات برصاص العدو، صباح اليوم الاثنين، في مخيم عقبة جبر بأريحا/ فيديو
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ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا وبعده
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