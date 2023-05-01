ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا وبعده

عمان – ترتفع درجات الحرارة، اليوم الاثنين قليلاً، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء مستقرة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، وتكون الأجواء مشمسة، ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

أما الخميس، تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الأغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة