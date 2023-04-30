وفاة شاب بتصادم شاحنة و5 مركبات للبلدية في ناعور

توفى شاب ثلاثيني، صباح اليوم الأحد، اثر تعرض شاحنة لحادث تصادم في لواء ناعور بالعاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن الشاحنة قد صدمت، على اثر الحادث، خمس مركبات تعود لبلدية ناعور.