الأسد: العالم كله يحتاج اليوم الى الحضور الصيني سياسياً واقتصادياً، لإعادة التوازن والاستقرار للأوضاع الدولية المُختلة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:22
تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني