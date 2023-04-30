بَطَر.. محمد رمضان ينتعل “شبشب ايطالي” ثمنه 900 دولار !!!!

اثار الفنان المصري “الاستفزازي” محمد رمضان، استياء الجمهور، لدى ظهوره بـ لوك مختلف وجديد، خلال وجوده في أمريكا لإحياء عدد من الحفلات في الفترة الحالية.

فقد ظهر محمد رمضان بـ شبشب باللون الأخضر، وبالبحث تبيّن أنه من مجموعة براند Bottega Veneta الايطالية، ويبلغ سعره نحو 900 دولار، أي يعادل 28،601 ألف جنيه.

وقد انهال سيل من تعليقات الجمهور على لوك محمد رمضان الجديد، الذي ظهر به عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ما جعل البعض يشبهه بـ لوك الفنان عبد الباسط حمودة.

وجاءت التعليقات كالتالي: عبد الباسط رمضان، يالهوي اتغيرت فين جعفر، عاوزين جعفر، قلبت هندي كده ليه، عبد الباسط العمدة، ده لوك عبد الباسط حمودة.

وقد ظهر محمد رمضان، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل جعفر العمدة، الذي حصد إشادات واسعة من الجمهور، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما كان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان TMO، بالتعاون مع الفنان الأردني عصام النجار، ونجم الراب والهيب هوب الكونغولي GIMS، عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب.