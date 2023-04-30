الأسد: العالم كله يحتاج اليوم الى الحضور الصيني سياسياً واقتصادياً، لإعادة التوازن والاستقرار للأوضاع الدولية المُختلة
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جرينتش+2 04:02
الملتقى الدولي حول الهولوكوست في طهران
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