الأسد: العالم كله يحتاج اليوم الى الحضور الصيني سياسياً واقتصادياً، لإعادة التوازن والاستقرار للأوضاع الدولية المُختلة
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جرينتش+2 12:13
المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات بلدية باب عمان
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