الأسد: العالم كله يحتاج اليوم الى الحضور الصيني سياسياً واقتصادياً، لإعادة التوازن والاستقرار للأوضاع الدولية المُختلة
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جرينتش+2 07:22
القبض على 12 تاجراً مروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية
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