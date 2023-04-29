3 إصابات بإطلاق نار في حفل زفاف بالأغوار الشمالية

إربد – أصيب 3 أشخاص بينهم طفل (8 سنوات)، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعيارات من سلاح ناري، أثناء وجودهم بحفل زفاف بمنطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي إربد.

وقال متصرف اللواء، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة (بترا)، إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء.

وبين إن حالة المصابين جميعاً حسنة، بعد أن جرى إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الحكومي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تُحقق في الحادثة.

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