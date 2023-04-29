محافظة: التعليم المهني استثمار في المستقبل وتمكين للأجيال

صرح وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إن التعليم المهني في الأردن استثمار في المستقبل، وتمكين اقتصادي للأجيال القادمة، ولذلك هو قضية مهمة جدا.

وأكد محافظة، خلال أعمال منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، اليوم السبت، أن الوزارة ستطبق نظام بيتك وهو مطبق في 70 دولة.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ بتدريب المعلمين للعمل لتطبيق خطة التعليم المهني الجديدة بدءاً من العام الدراسي القادم.

وأوضح أن الخطة التي تعتمد على تمديد التعليم المهني لثلاث سنوات، ستبدأ بتخصصات محددة وتتسع في العام المقبل، حيث تحتوي على تخصصات هندسية وهي الميكانيكا والسيارات والكهرباء، بالإضافة إلى تخصصات الزراعة والضيافة والشعر والتجميل ولأول مرة المعلوماتية والأعمال.

وبين أنّ العام الثاني للخطة سيشهد إضافة تخصصات جديدة، هي البناء والسياحة والسفر، وفن وتصميم، ووسائط إبداعية.

وحول التخصصات القديمة في التعليم المهني المتعلقة بالحدادة والنجارة، فإن الشركة المتعاقد معها لتنفيذ برامج التعليم المهني الجديدة لا توفر هذه التخصصات، الّا أنه يمكن إنشاء برنامج وطني، يتفق مع سياستها.