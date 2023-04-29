زعيم المعارضة التركية يعد بالمصالحة مع سوريا، وإعادة العلاقة إلى سابق عهدها، في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة
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جرينتش+2 11:05
زعيم المعارضة التركية يعد بالمصالحة مع سوريا، وإعادة العلاقة إلى سابق عهدها، في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة
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