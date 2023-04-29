حفل شيرين عبدالوهاب بدبي ينتهي في المستشفى/ فيديو

خطفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب الأنظار خلال حفلها الذي أحيته، ليلة امس الجمعة، في دبي بالإمارات، بعد غيابها عن الساحة لفترة.

فقد أطلت النجمة شيرين عبدالوهاب على المسرح بفستان “بنفسجي” اللون، وعبّرت في بداية الأمسية عن سعادتها لوقوفها من جديد أمام جمهورها، حتى قالت للحضور: “خلاص شوشو رجعت”.

كما أعربت “شيرين” عن امتنانها لجمهورها الذي شجعها على العودة من جديد إلى الساحة الغنائية، مقدمة الشكر إليهم: “لولاكم مكنتش عرفت أرجع تاني”.

وقدمت المغنيّة المصرية بعدها باقة من أغنياتها المتنوعة، بدأتها بـ “خد قلبي مني” من ألبومها الجديد، قبل أن تتبعها بأعمالها السابقة.

ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع، “حبه جنة”، إلى جانب “بتونس بيك” للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، التي حرصت خلالها “شيرين” على أداء بعض الحركات الراقصة.

سقوط على المسرح

وخلال الأمسية، تعرضت النجمة المصرية لموقف محرج، إذ تعثرت في إحدى السماعات الموضوعة على خشبة المسرح ما أسفر عن سقوطها بشكل مفاجئ، قبل أن يساعدها عدد من أعضاء الفرقة الموسيقية للنهوض مجددًا.

وقد مازحت “شيرين” الحضور عقب وقوفها من جديد، قائلةً: “بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح، بس ميقعش الإ الشاطر”، مضيفةً: “شوفوا رجلي ازرقت إزاي؟ هطلب تعويض كبير يلا خلينا نأمن مستقبل العيال”.

وعقب انتهاء الحفل، نُقلت المطربة المصرية إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية على ساقها، التي بدت متورمة إثر السقوط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أزمة روتانا

وكانت “شيرين” قد كشفت مصير الأغنيات الجديدة التي سجلتها قبل أزمتها مع شركة “روتانا”، فقالت خلال تصريحات لـ”ET بالعربي” إنها ستغنيها في حفل دبي سواء طرحتها الشركة أم لا.

ولفتت الفنانة المصرية خلال تصريحاتها، إلى وجود بعض المشكلات الإدارية بينها وبين الشركة، على أن تُطرح الأغاني فور انتهاء هذه المشكلات.

وأكدت أنها سعيدة بالعودة إلى حياتها قائلة: “السمكة رجعت للبحر وسعيدة برجوعي إلى الحفلات، وإن شاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة”، موضحةً أنها تأخرت في العودة إلى جمهورها لـ”ظروف نفسية أكبر منها” بحسب قولها.

https://www.facebook.com/watch/?v=193731450184245