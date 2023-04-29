زعيم المعارضة التركية يعد بالمصالحة مع سوريا، وإعادة العلاقة إلى سابق عهدها، في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:04
حزب الشعوب الديمقراطي “صانع الملوك” يدعم كيلتشدار أوغلو، مرشح المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني