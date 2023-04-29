إصابة ثلاثة مدنيين سوريين، جراء عدوان صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، فجر اليوم السبت
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أجواء باردة اليوم السبت وأمطار في الشمال والمناطق الوسطى
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