وسط مواجهات عنيفة في جنين.. قوات العدو تعتقل نجل قيادي بالجهاد الاسلامي

جنين- داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ووحدات المستعربين، مدينة ومخيم جنين، اليوم الجمعة، ودارت مواجهات عنيفة في أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأكد المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال يحيى السعدي، نجل الأسير القيادي بالجهاد الإسلامي، ابراهيم السعدي ، والإفراج عن 3 شبان اعتقلهم برفقته قبيل انسحابه من جنين.