مقتل شخص طعناً في منطقة المهاجرين بالعاصمة فجر اليوم الجمعة

عمان – لقي شخص مصرعه طعناً بأداة حادة، إثر مشاجرة وقعت في منطقة المهاجرين في العاصمة عمان، فجر اليوم الجمعة، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني، أن الأجهزة المعنية، باشرت التحقيق في الحادثة.