محكمة العدو العسكرية تمدد اعتقال النائب العدوان حتى مطلع أيار

استشهاد الفتى مصطفى صباح، اليوم الجمعة، ووقوع عشرات الإصابات في مواجهات متفرقة بمختلف مناطق الضفة/ فيديو
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